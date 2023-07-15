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Bodrum Belediyesi ve Prizren Belediyesi arasında protokol

Bodrum Belediyesi ve Prizren Belediyesi arasında protokol
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Bodrum Belediyesi ile Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Başkanlık Makamında gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş katıldı.

Kardeş Şehir Protokolü ile sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak fayda sağlamak ve karşılıklı turizm, kültür, sanat, ticaret, eğitim gibi alanlarda iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Protokol içeriği eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında kalkınmayı destekleyen projeler ve uygulamalar aracılığıyla iki belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak mekanizmaların kurulmasını da kapsıyor. Kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde, her iki belediye arasında karşılıklı ziyaretler, seminerler, konferanslar düzenlenmesi planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kardeş şehir protokolünün iki şehir ve halkı arasındaki bağları daha da güçlendireceğine inandığını belirtti. Aras, “Prizren ile olan bu ortaklık, kültürel ve ekonomik alanda güçlü bir iş birliği fırsatı sunacak. İki şehir arasında gerçekleşecek olan etkileşimler ve değişimler, her iki toplum için de değerli kazanımlar sağlayacak” dedi.

Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj ise Bodrum ile kardeş şehir olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Bu protokol, Prizren ve Bodrum arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da derinleşmesini sağlayacaktır. Kültür, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında gerçekleştireceğimiz ortak projelerle iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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