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Bodrum Belediyesi'nden Çocuk Güvenliği Politikası atölyesi

Bodrum Belediyesi'nden Çocuk Güvenliği Politikası atölyesi
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Bodrum Belediyesi tarafından Çocuk Güvenliği Politikasını oluşturmak üzere belediye personeline atölye düzenlendi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Zabıta Müdürlüğü personellerine Çocuk Güvenliği Atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyede Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro çalışanı, Sosyal Hizmet Uzmanı Ege Hazal Yıldız Yazıcıoğlu, çocuğa verilen anlam üzerinde durarak çocuk hakları, çocuk koruma ve çocuk katılımı konusunda bilgilendirme yaptı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Can Yazıcıoğlu ise çocuk güvenliği üzerinde durarak bu konunun yerel yönetimlerin, zabıtanın görev ve yetki alanları dahilinde olduğunu söyledi. Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve sömürü durumuna ilişkin bilgi edinilmesi, tanıklık veya sadece bir endişe durumunda başvurulabilecek mekanizmalar hakkında bilgi vererek zabıtanın bu mekanizmalara bildirim yapmasına ilişkin yasal yükümlülüklere değindi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı perspektifi ile hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yerelde çocuk güvenliğinin sağlanması adına, sadece Politika Belgesi’nin hazırlanmasında öncülük etmeyi değil, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin belediyede etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına izleme, değerlendirme ve destek çalışmalarını gerçekleştirmeyi  planlamaktadır.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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