Bodrum TTI İzmir Fuarı'nda yerini aldı

TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nin 17’ncisi, 7 Aralık Perşembe günü kapılarını açtı

Her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu haline gelen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde, Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonu Bodrum’da yerini alarak göz doldurdu.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) destekleri ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) organizasyonu ile kurulan Bodrum standı, turizm profesyonellerini bir araya getirdi.

Bodrum Standı açılış kokteyline Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Geçmiş Dönem İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Meclis Başkan Yardımcısı Sinan Cingöz, Meclis Üyeleri Toros Demirdöven, Murat Pahna, İzzet Göksel Esen, Zeyyat Aybey, 5 Nolu Konaklama Sektörü Komite Başkanı Yasemin Akpınar, Komite Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Meclis Üyeleri, TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Yüksel Arslan, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, basın mensupları ve çok sayıda turizm profesyoneli katıldı.

Bodrum herkesi bir araya getiriyor

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, açılış konuşması gerçekleştirirken, “Bodrum Ticaret Odası olarak Bodrum turizmine katkı koymak için elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl hem İzmir hem de İstanbul turizm fuarlarında paydaşlarımızla beraber Bodrum olarak yer alıyoruz. Standımızda tüm ülkemize örnek bir birlik beraberlik örneği sergiliyoruz. Bodrum standımıza gelen herkese, tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. 2024 yılı hem ticari bereketi yüksek hem de güzelliklerle dolu bir yıl olsun. Herkese iyi fuarlar dilerim.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı: “Bodrum Batıya açılan penceredir.”

Açılış kokteylinde duygu ve düşüncelerini aktaran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi: “Bodrum 1960’larda turizmle tanıştı. 60’lardan bugüne Bodrum turizmine katkı sağlayan bütün turizmcilere, işletmecilere, çalışanlarına ve profesyonellerine huzurlarınızda şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bodrum bugünlere gelmişse verilen bu emek ve mücadele sayesinde gelmiştir. Bodrum hem doğal güzellikleriyle hem tarihi varlıklarıyla hem de çağdaş, modern, Atatürkçü insan varlığıyla batıya açılan penceredir. O yüzden Bodrum’un turizmdeki büyüklüğü kesinlikle tesadüf değildir. Bodrum çok yönlü bir turizm anlayışıyla hareket etmektedir. Bodrum’da turizmcilerimize biz yerel yönetim olarak bundan sonra daha fazla destek vermeye gayret edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Başkan Aras organizasyona destek veren Oda ve STK'lara teşekkür plaketi verdi.

17’nci Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi 9 Aralık gününe kadar açık kalırken, Bodrum standı B holünde B-216 kodlu alanda fuar bitimine kadar turizm profesyonellerini ağırlamaya devam edecek.