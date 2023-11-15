Bodrum'a 6 acil durum konteyneri

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Rotary Kulübü iş birliği ile 6 yeni Deprem ve Acil Durum Konteyneri ilçeye kazandırıldı. Acil durumlarda kullanılmak üzere 28 farklı alanda bulunan konteynere yenileri eklendi.

Rotary Vakfı ile Bodrum Rotary Kulübü tarafından temini sağlanan 6 adet Afet Yardım Konteyneri Bodrum Belediye Başkanlığına bağışlandı. Bodrum Rotary Kulübü’nün olası doğal afetlere karşı daha hızlı müdahalede bulunmak amacıyla Bodrum Belediyesinin destekleriyle belirli alanlara koyduğu deprem acil durum konteynerlerinin yenileri bölgelere yerleştirildi.

Turgutreis, Bitez, Torba, Çamlık, Kızılağaç Mahalleleri ile Bodrum Belediyesi merkez hizmet binası yakınına koyulan konteynerler için bugün teslim töreni gerçekleştirildi. Deprem ve acil durum konteynerinin teslim törenine Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Genel Koordinatörü Emel Çakaloğu, Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren, Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mücella İsbir, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG/AME), Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini ve basın mensupları katıldı.

Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren afet bölgesinde yaşandığı gerçeğini unutmadan her duruma karşı hazırlıklı olunmasının gerekliliğini vurguladığı konuşmasında Bodrum Belediyesine katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mücella İsbir ise orman yangını, sel felaketleri deprem gibi doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunmasının gerekliliğini vurgularken Bodrum’da hangi bölgelerde Acil Durum Konteynerlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Koordinatör Emel Çakaloğu, Bodrum Belediyesi olarak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Konteyner sayımız şu an 34 oldu ama tabii daha fazlasına ihtiyacımız var. Doğal afet bölgesiyiz ve bunların öngörülerini daha önceden yapmak Bodrum Belediyesi için bir görevdir ve bizler de bu görevin içinde Bodrum Rotary ailesi ile beraber bu başarılı çalışmayı siz basın mensuplarımızın karşısında açıyoruz. Kendilerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına teşekkür ediyorum. Bodrum’umuza hayırlı olsun.” diye konuştu.

Afet Acil Yardım Konteynerlerinin içinde jeneratör, delici ve kırıcı matkaplar, seyyar aydınlatmalar, kablolar, el fenerleri, megafon, sedyeler, çadırlar, yangın söndürme tüpleri, ilk yardım çantaları olmak üzere yaklaşık 65 çeşit destek malzemeleri bulunuyor.

Açılış töreninin ardından Bodrum Belediyesi ve Bodrum Rotary Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı ve kulüp flaması Emel Çakaloğlu’na teslim edildi.