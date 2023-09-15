Bodrum'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Bodrum Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenliyor

“Şehrini Keşfet” sloganıyla aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğini teşvik etmek amacıyla Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında 16 Eylül Cumartesi 16.00-18.00 saatleri arasında Bodrum Ticaret Odası’nda Demir Atlı Adam kitaplarının yazarı Gürkan Genç tarafından sunum gerçekleşecek. Sunumun ardından 18.15’te Bodrum Ticaret Odası’ndan Bodrum Belediye Meydanı’na profesyonel sürücüler tarafından bisiklet sürüşü ve fotoğraf çekimi yapılacak.

“Gelecek Enerjini Koru / Save Energy” teması ile yapılacak etkinliklerin ikinci ayağı ise 20 Eylül Çarşamba günü 07.30’da Bodrum Milta Marina önünden başlayıp Belediye Kumbahçe Kafe’de bitecek olan Farkındalık Yürüyüşü ile son bulacak.