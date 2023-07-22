Bodrum'da psikolojik ilk yardım ve toplumsal cinsiyet rolleri atölyeleri

Bodrum Belediyesi, personellerine yönelik “Psikolojik İlk Yardım ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyeleri” düzenliyor

Bodrum Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitimler kapsamında Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde “Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım Atölyesi ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyesi” yeni katılımcılarla devam ediyor.

Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen atölyelerde, Psikolojik Danışman Ada Ümmühan Köse tarafından "Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım Atölyesi" ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Füsun Doğan tarafından "Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyesi" sunuldu.

Psikolojik İlk Yardım Atölyesi'nde, sahada çalışacak personelin travmaya duyarlı hizmet üretmelerine yönelik yöntemler paylaşıldı. Atölye, personelin psikolojik güçlendirme ve destek konularında detaylı bilgi alarak hizmet sürecinin uzun soluklu yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyesi'nde ise toplumsal cinsiyet rollerinin ayrımcılık ve eşitsizlik yarattığı konusu ele alınırken atölyede katılımcılara toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Başkan Ahmet Aras’ın 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından hayata geçirdiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” perspektifinde yeni yönetim yaklaşımı sonrası imzaladığı CEMR'in (Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı) gereklerinden olan Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin Bodrum Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği, ''Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor'' projesi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak üzere Bodrum Belediye personeline düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri sürüyor.

Bodrum Belediyesi, eğitimlerine belli bir program dahilinde düzenlemeye devam edecek. Personelin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen eğitimler, belediye çalışanlarının daha bilinçli, duyarlı ve etkili hizmet sunmalarını amaçlıyor.