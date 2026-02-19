  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Temizlik İşleri Personeline Araç ve Ekipman Kullanımı Eğitimi

Bodrum'da Temizlik İşleri Personeline Araç ve Ekipman Kullanımı Eğitimi

Bodrum'da Temizlik İşleri Personeline Araç ve Ekipman Kullanımı Eğitimi
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik araçlarında görevli personele eğitim verildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademe’de, anlaşmalı firma yetkilileri tarafından 170 personele araç ve ekipman kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Eğitime, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şoförler ile araç arkası personelleri katıldı.

Kullanılan araçlar ile ekipmanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde, çöp kasasının gövde parçaları ve işlevleri, çalışma prensipleri ile çalışma esnasında dikkat edilecek unsurlar anlatıldı. Konteyner yıkama ve dezenfekte kamyonu kasasının üçlü çalışma prensipleri, vakumlu süpürge aracında ekipmanın fırça ve bakım süreçleri, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasını oluşturan parçalar, parçaların yağlaması gibi çeşitli konulara da değinildi. Ayrıca iş güvenliğinin önemine de vurgu yapılarak rutin takiplerin gerekliliğinin altı çizildi.

Hizmet kalitesini artırmak; araç, ekipman ve makine kullanan personelin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek, araç ve ekipmanların etkin, güvenli ve ekonomik kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve eğitimler belirli periyotlarla sürdürülecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu
Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 şehir belli oldu
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilenen haliyle satışa çıktı!
Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilenen haliyle satışa çıktı!
Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!
Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür!
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti!
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Hava durumu raporu baş döndürdü: Güneş ve fırtına, yağmur ve kar... 4 mevsim birarada! Sigarada zam fırtınası dinmiyor: Bir za daha geldi! İşte yeni fiyatlar Sigarada zam fırtınası dinmiyor: Bir za daha geldi! İşte yeni fiyatlar Beşiktaş’ta Orkun Kökçü alarmı! 30 milyon Euro teklif ettiler! Beşiktaş’ta Orkun Kökçü alarmı! 30 milyon Euro teklif ettiler! Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı Yasemin Ergene'nin sır gibi sakladığı kızı Emine 14 yaşında ortaya çıktı Devlete ait 100 milyonluk yarış atları kayıp mı ? Gerçek ortaya çıktı Devlete ait 100 milyonluk yarış atları kayıp mı ? Gerçek ortaya çıktı Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti! Eski eş dehşet saçtı: Biri eşi biri kuzeni 2 kadını katledip intihar etti! Nakit devri kapandı, altın devri başladı: ''50 gram altın getiren anahtarı alır'' Nakit devri kapandı, altın devri başladı: ''50 gram altın getiren anahtarı alır'' Bakan Şimşek’ten milyonlarca memur ve işçinin maaşları için düzenleme sinyali Bakan Şimşek’ten milyonlarca memur ve işçinin maaşları için düzenleme sinyali İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a sert eleştiri: Helin Avşar'dan cevap gecikmedi İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a sert eleştiri: Helin Avşar'dan cevap gecikmedi
Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı Yıllar sonra bir ilk! Spil Dağı’nda o şelale yeniden akmaya başladı Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt Eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’dan dekolte eleştirilerine sert yanıt Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li Bize Bi’Şey Olmaz'ın ilk fragmanı olay oldu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı, polisten kaçarken canından oldu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı, polisten kaçarken canından oldu Koruma polisine şemsiye taşıtan Kaymakam'a tepki yağdı Koruma polisine şemsiye taşıtan Kaymakam'a tepki yağdı Uzman isim emekli maaşları için intibak ve bayram ikramiyesi için kötü haberi verdi! Uzman isim emekli maaşları için intibak ve bayram ikramiyesi için kötü haberi verdi! Çifte asgari ücret, ÖTV istisnası ve iş garantisi teklifi TBMM'de! Çifte asgari ücret, ÖTV istisnası ve iş garantisi teklifi TBMM'de! Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz’dan Survivor itirafı Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz’dan Survivor itirafı Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür! Türkiye'nin turizm başkentindeki dünyaca ünlü eşsiz güzelliklerindeki saç baş yolduran işgale mühür! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti! 2026’nın ilk büyük seçim anketi yayımlandı: AK Parti ve CHP arasındaki puan farkı netleşti!