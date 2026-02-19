Bodrum'da Temizlik İşleri Personeline Araç ve Ekipman Kullanımı Eğitimi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik araçlarında görevli personele eğitim verildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Konacık Kademe’de, anlaşmalı firma yetkilileri tarafından 170 personele araç ve ekipman kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Eğitime, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şoförler ile araç arkası personelleri katıldı.

Kullanılan araçlar ile ekipmanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde, çöp kasasının gövde parçaları ve işlevleri, çalışma prensipleri ile çalışma esnasında dikkat edilecek unsurlar anlatıldı. Konteyner yıkama ve dezenfekte kamyonu kasasının üçlü çalışma prensipleri, vakumlu süpürge aracında ekipmanın fırça ve bakım süreçleri, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasını oluşturan parçalar, parçaların yağlaması gibi çeşitli konulara da değinildi. Ayrıca iş güvenliğinin önemine de vurgu yapılarak rutin takiplerin gerekliliğinin altı çizildi.

Hizmet kalitesini artırmak; araç, ekipman ve makine kullanan personelin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek, araç ve ekipmanların etkin, güvenli ve ekonomik kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve eğitimler belirli periyotlarla sürdürülecek.