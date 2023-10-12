Bodrumspor Yelken Kulüp açıldı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisinin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından 2022 yılında tamamlanan çalışmalarla uluslararası standartlara kavuşan Yelken Kulüp Tesisinin resmi açılışı, geniş bir katılımla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan tören, katılım sağlayamayan davetlilerin mesajlarının okunmasıyla devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğindeki törene; CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Koordinatör Emel Çakaloğlu, belediye birim müdürleri, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Arif Yılmaz, BIOR Uluslararası Yarış Komitesi Başkanı Stanislav Kassarov, yelkenciler ve aileleri ile basın mensupları katıldı.

Murat Cancanbay’ın sunuculuğu ile gerçekleşen programda ilk olarak konuşan Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, böyle bir etkinliği ve tesisi Bodrum’a kazandıran Başkan Ahmet Aras’a ve 11 yıldır gerçekleşen BIOR’u düzenleyen herkese teşekkür etti.

BIOR Uluslararası Yarış Komitesi Başkanı Stanislav Kassarov ise burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Bodrum Belediyesi’ne organizasyon için teşekkürlerini sundu.

“Bodrum, en önemli denizcilik merkezlerinden biridir”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un uzun yıllardır denizcilikle iştigal etmiş, tarihin ve kültürün merkezi olan bir kent olduğunu ifade ederken Bodrum’a gelen mübadillere ve mübadillerin denizcilik kültürüne katkılarına değindi. Başkan Aras, ayrıca denizcilik ve tekne yapımına katkı sunan Bodrum’da isim yapmış kişileri de anarak saygılarını sundu.

Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

“Bodrum, en önemli denizcilik merkezlerinden biridir. Bodrumspor, kurduğu yelken şubesi ile yıllardır Bodrum’daki çocuklarımıza denizi, yelkeni sevdirmektedir. Bodrumspora ve tüm yelken kulüplerine teşekkür ederim.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılında Bodrum’umuza ve ulusumuza yakışan organizasyonlar ve tesisler kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise Bodrum Yelken Kulübünün ulusal ve uluslararası alanda ne kadar önemli olduğuna değinerek, “Varlığımızı, sporla ve sanatla devam ettirebiliyoruz. Bu çerçevede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Seremoni sonunda protokol üyeleri ve yelken sporcusu çocuklar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.

Bodrumspor Yelken Kulübü tesisinde yapılan çalışmalarda kayıkhane, derslikler, tuvalet, duş, soyunma odaları, oturma alanları, sahil ve iskelede yapılan yenilemelerle tesis dünya standartlarına uygun hale getirildi.

Tesis, kapasitesi artırılarak pek çok şampiyona ve organizasyona ev sahipliği yapabilecek duruma getirilmesinin yanında belediye kafe, restoran ve halk plajı fonksiyonlarını barındırıyor. 1875 m² alanda yer alan Yelken Kulüp, Bodrum’a yakışan bir tesis haline getirildi.