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Bodrum'un Kumbahçe Sahili'nde deniz dibi temizliği

Bodrum'un Kumbahçe Sahili'nde deniz dibi temizliği
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Bodrum Belediyesi tarafından on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk etabı Kumbahçe Mahallesinde yapıldı. Deniz Dibi Temizliğinde cep telefonu, matkap, plaj şemsiyesine varana kadar çok sayıda atık denizden çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ve Yaşar Çelikkan, belediye meclis üyeleri, ilgili birim amirleri ile personeller, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, belediye personellerinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı.

Deniz dibi temizliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliklerinde bugüne kadar 30 tondan fazla atık toplandığını belirterek bu yıl da on üç koyda temizlik çalışması yapılacağını söyledi.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Kumbahçe Meydanında sergilendi. Denizden 250 kg atık çıkarıldı. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.  

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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