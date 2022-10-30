Bosphorun 10K Parkuru Beşiktaş'ta koşuldu

Bosphorun 10K ve Spor Festivali Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı rotasında gerçekleşti. Dünyanın en önemli parkurlarından biri olan Bosphorun 10K’ya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılım göstererek sporcularla birlikte koştu.

Akpolat: ‘’Geçen yıl da Bebek 10K Festivalimizde sporcularımızla bir araya gelip koşmuştuk. Bu yıl da Bosphorun 10K festivaliyle tüm sporseverlerle beraberiz. Dereceye giren girmeyen tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum. Beşiktaş’ta iyi yaşamı destekleyen faaliyetlerimize her zaman devam edeceğiz’’ dedi.

İstanbul’un en keyifli rotalarından birine sahip Bosphorun 10K ve Spor Festivali 28-30 Ekim tarihleri arasında Beşiktaş’ta gerçekleşti. Birbirinden renkli spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği festivalin son gününde sporcular Kuruçeşme- Bebek ve Çırağan Sarayı rotasında birincilik için mücadele etti. 7’den 70’e koşucunun katılarak ter döktüğü, çipli takip sisteminin kullanıldığı yarışta, Paten tutkunları da parkurda yer alarak mücadele etti. Koşu sonrası dereceye girenlere ödülleri de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından takdim edildi.

Genel Klasman Kadınlar da koşuyu 35 dakika 14 saniyelik başarısıyla Ümmü Kiraz 1. olarak tamamladı. ikinci Sabriye Güzelyurt olurken, Damla Çelik yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Genel Klasman Erkekler de ise; 29 dakika 15 saniyelik başarısıyla Mohammet Tayyibi 1.olurken, Murat Emektar ikinci, İbrahim Erata ise üçüncü oldu.

Paten tutkunlarının yer aldığı koşuda ise kadınlarda birinci Dorsa Shahriari, ikinci Dilek Paksoy, üçüncü ise Beyza Betül Öztürk oldu.

Erkeklerde de koşuyu birinci Muhammed Hişam Atılmış, ikinci Bilal Osman, üçüncü ise Umut Bağdaş tamamladı.