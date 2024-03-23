Bozbey İnegöl’den seslendi: ''Emekliler akıllarına seçimden seçime geliyor''

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl’de gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında Büyükşehir yönetiminin emekli vatandaşlara yönelik izlediği politikayı eleştirerek “Emeklilerle ilgili aylık desteğimizi açıklamasak umurlarında olmayacaktı. Seçimden seçime akıllarına geliyor ama artık çok geç. Bursalılar, seçimden seçime değil her daim yanlarında olanı seçecekler” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her gün Bursa’nın farklı ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Bozbey’in bugünkü adresi İnegöl oldu. CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ile birlikte Alanyurt, Cerrah, Yeniceköy, Adnan Menderes ve Hamzabey Mahallelerine ziyaretlerde bulunan Bozbey’in vatandaşlardan aldığı en büyük şikayet ise geçim sıkıntısı derdi oldu.

Özellikle emekli vatandaşların şikayetlerine çok sık maruz kalan Bozbey, ihtiyaç sahibi emeklilere aylık 2 Bin TL destek vereceklerini belirtmesinin ardından mevcut Büyükşehir yönetimine de eleştirilerde bulundu.

Mustafa Bozbey, “Biz ihtiyaç sahibi emekli hemşehrilerimize 2 bin TL aylık destek açıklayınca, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı da tepkiler sonrası çeşitli vaatlerde bulunmak zorunda kaldı. Ama unutmayalım ki emeklilerimiz çok uzun bir süredir asgari ücretin altında, açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz bu konuda açıklama yapmasak ve emeklinin sesi olmasak yine umurlarında olmayacaktı. Bu güne kadar neden destek yapmadın? Tüm CHP’li belediyeler destek olurken aklın neredeydi? Elinden tutan mı vardı da yapmadın? Emeklilerimizin tepkilerini görüyorlar ve ardı ardına açıklama yapmaya çalışıyorlar. Ama artık çok geç. Bursalılar kendilerini seçimden seçime görenleri değil her daim yanlarında olanı seçecekler” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

“Refah seviyesini artırınca başarmış olacağız”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni yönettiği takdirde asıl amacının vatandaşların refah seviyesini artırarak muhtaç olmadan bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bozbey, “Emeklilerimiz, zor durumdaki ailelerimiz ve öğrencilerimiz için sosyal yardımlarımız olacak. Açıkçası ben bununla övünemiyorum. Benim amacım insanımızın yardıma muhtaç olmamasını, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesini, zenginleşmesini sağlamak olacak. Asıl o zaman başarmış olacağız” dedi.

“26 yıldır sular çamur akıyor”

Alanyurt Mahallesi’nde ise vatandaşlar 26 yıldır suların çamurlu akmasından dolayı veryansında bulundu. Bunun üzerine Mustafa Bozbey, “Böyle şey mi olur? İnsanlar temiz bir duş dahi alamıyor. 26 yılda çamurlu akan su problemi nasıl çözülemez? Ama bizim çözümlerimiz hazır. Hiç merak etmeyin artık İnegöl’ün de gülümsemeye ihtiyacı var. Size söz göreve gelir gelmez bu sorun için hemen çalışmaya başlayacağız” dedi.

“Hamzabey’e doğalgaz gelecek”

Doğalgazı olmayan ve su sayaç sayımlarının 4 ayda bir yapılmasından dert yanan Hamzabey Mahalle sakinlerini 1 Nisan’dan sonra öncelikli konularının arasına alacağını söyleyen Bozbey, “5 yıllık süre içerisinde köy planlamalarının çoktan yapılmış bu sorunlarında ortadan kalkmış olması gerekiyordu. Plan olmadığı için köy yerleşik alanları genişlemedi ve doğal gazın gelmemesinin en büyük nedeni bu oldu. Size söz hem doğalgazı getireceğiz hem de su sayımlarının ayda bir yapacağız” dedi.

“Yeni Mahalle’ye yeni okul”

22 bin nüfuslu Yeni Mahalle’de ise sadece 1 okul’un hizmette olduğunu öğrenen Bozbey, öncelikli hedeflerinin çocukların gülümsemesi olduğunu hatırlatarak, “Bu çok büyük bir eksiklik. Çevre düzenlemesi yaparken okulunu, sosyal alanlarını düşünmek zorundasın. Benim işim belediyecilik. Yeni Mahalle’ye yeni okul yapımı konusunda hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

“Yeniceköy’e kapalı pazar alanı sözü”

İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’ndeki pazar alanını yağmur altında gezen Mustafa Bozbey, “Pazar sorununuzu yerinde gözlemledik. 1 Nisan’dan sonra buraya yeniden gelip Yeniceköy’e kapalı pazar alanı yapmak için çalışmalara başlayacağız” dedi.