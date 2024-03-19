Bozbey Kayapa’dan seslendi: ''Buraya çöplük yapılmayacak''

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Hamitler ve Kayapa Mahalle sakinlerinin endişe duyduğu çöplük sorunuyla ilgili, ''Kayapalılar da merak etmesin. Hamitlerliler de. Çöplüğü Kayapa’ya taşımayacağız. Su kirliliği, trafik problemi ve koku sorununu önleyecek yeni bir yerde tesis inşa edeceğiz.'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Yerel Seçimleri ziyaretleri kapsamında bugün Nilüfer İlçesi’nin Kayapa Mahallesi’ndeydi.

TOKİ Kayapa Konutları’nda ve Kayapa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, uzun süredir şehrin gündeminden düşmeyen Hamitler Mahallesi’ndeki çöplüğün Kayapa Mahallesi’ne taşınma konusuna ilişkin asparagas haberlere karşı açıklama yaptı.

Kayapa halkının bölgeye çöplük yapılma iddialarına karşı endişe duymamaları gerektiğini belirten Bozbey, “Hiç merak etmeyin. Burada çöplük olmayacak. Bilimsel raporları inceledik ve Kayapa’nın uygun olmadığını biliyoruz. Hamitler’den çöplüğü kaldıracağız ama buraya da taşımayacağız” dedi.

Mustafa Bozbey, Mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Hamitler Çöplüğü üzerinden şahsına yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

Tüm vatandaşları ve geleceği düşünerek hareket etmenin belediyeciliğin özü olduğunu vurgulayan Bozbey, “Benim bu şehrin hayrına yapılacak bir işe itiraz etmem mümkün mü? Hamitlerde bulunan çöplük, artık şehrin içinde kaldı. O alan vatandaşlarımızın refahı için değerlendirilecek. Ancak yeni tesisi şehrin su kaynaklarına yakın bir yere yapar, suyu zehirlerseniz olmaz. Rüzgar yönünü düşünmez şehri kokuya boğarsanız olmaz. Kamyonların oluşturacağı trafik yükünü hesaba katmaz, trafiği çileye dönüştürürseniz olmaz. Benim işim belediyecilik. Hamitler’i elbette bu sorundan kurtaracağız ve yeni çöp alanı için en doğru yeri bulacağız. Ama bugün önümüze çözüm diye getirdiğiniz yarın karşımıza büyük bir sorun olarak çıkacaktır” ifadelerini kullandı.