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Bozbey TÜYAP’ta kitapseverlerle buluştu

Bozbey TÜYAP’ta kitapseverlerle buluştu
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Bursa’da bu yıl 21. kez düzenlenen geleneksel TÜYAP Kitap Fuarı’na giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kitapseverlerle buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 21 yıldır okurlarla yayınevlerini buluşturan, kitap sevdalılarının dört gözle beklediği TÜYAP Kitap Fuarı’na katıldı. Bozbey’e CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan da Aydın eşlik etti. 

2 Mart’ta TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere açan ve 10 Mart’ta son bulacak fuarda standları gezen Bozbey, kitapları incelerken yayınevleri üyeleriyle de sohbet etti. 

Vatandaşların taleplerine karşılık tek tek herkesle hatıra fotoğrafı çektiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, “Kitap okumayı sakın bırakmayın. Çocuklarımızın mutlaka okuma alışkanlığını kazanması için en büyük görev ailelere düşüyor. Kitap okumayı bir yaşam biçimi şeklinde alışkanlık haline getiren zihniyete ihtiyacımız var. Her daim okuyarak gelişecek, aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız.” dedi.

Etiketler bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi mustafa bozbey
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