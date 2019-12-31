Büyükşehir'den İzmir’e 3,3 milyar liralık yatırım

ve iştiraklerinin yatırımlarıyla birlikte Büyükşehir’in 2019 yılı yatırım tutarı 3 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Toplam harcamalarının yüzde 41'ini yatırıma ayıran Büyükşehir'in yatırım tutarı bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında arttı. Büyükşehir, ilçe belediyelerinin projelerine de 15,1 milyon liralık maddi destek sağladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ve Moody’s İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AAA ulusal derecelendirme notunu ise 2019’da bir kez daha onayladı. AAA, yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olarak tanımlanıyor.

İzmir’in 2019’da öne çıkan yatırımlarından bazıları şöyle:

İzmir tarihindeki en büyük yatırım

13,3 kilometrelik Üçyol–Buca metro projesinde ilk imzalar atıldı. İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan bu proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 80 milyon avroluk finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı. Proje kapsamında 2020’de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. Öte yandan 28 kilometre uzunluğundaki Karabağlar- Gaziemir metrosunun proje ihalesi de yapıldı.

Harmandalı’da çöpten elektrik

Kentin en önemli çevre projelerinden biri daha hayata geçirildi. Çiğli’deki düzenli katı atık depolama alanında, 90 bin konutun elektrik ihtiyacı kadar elektrik üretecek Harmandalı Biyogaz Tesisi hizmete alındı.

İZTAŞIT yola çıktı

İzmir’in çevre ilçelerine hizmet veren minibüsler yerini ESHOT denetimli modern otobüslere bırakıyor. Projenin ilk adımı Seferihisar'da 28 yeni araçla atıldı. Öte yandan 15 yeni otobüs de toplu ulaşım ağına dahil etti. 2020’de 20'si elektrikli 100 yeni otobüs daha filoya katılacak.

Peynircioğlu Deresi’nde çevre düzenleme

Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020’nin desteklediği Doğa Esaslı Çözümler projesi kapsamında Peynircioğlu Deresi’nde çevre düzenleme çalışmaları başladı. Projeye 11,3 milyon liralık yatırım yapıldı.

Ata tohumu karakılçık buğdayı

Sağlığı tehdit eden işgalci ithal tohumların yerini yeniden Anadolu’nun yerli tohumunun alması için önemli bir adım atıldı. Ata tohumu karakılçık buğdayı İzmir’de yeniden üretilmeye başlandı. Menemen’de 500 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekildi. Proje yerel tohum üretimini ve yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlıyor.

İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

İklim krizi nedeniyle olası kuraklığa karşı yurttaşları bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla Sasalı’da İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün yapımına başlandı.

152 bin 500 çocuğa ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzu projesi kapsamında 19 ilçe ve 475 mahallede 1-5 yaşları arasındaki 152 bin 500 çocuğa ayda sekizer litre süt dağıttı. Üreticiyi de destekleyen proje için kooperatiflerden 13 milyon litreyi aşkın süt alındı.

Üretici pazarları kuruldu

Kadifekale ve Kültürpark’ta açılan üretici pazarlarıyla İzmir’in dört bir yanından gelen üreticilerin ürünlerini aracısız, doğrudan tüketiciyle buluşturulması sağlandı.

Köylü ve çiftçiye destek

Köylü ve çiftçiye 638 bin meyve fidanı, 317 bin 500 nergis soğanı, 31 bin 500 lavanta fidesi, bin 798 adet küçükbaş hayvan, bin 964 arı kovanı, toplam 2 bin 810 kiraz, zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı.

284 kilometre içme suyu şebekesi

İZSU 284 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattının imalatını yaptı; 107 kilometre içme suyu şebekesi ve 110 kilometre içme suyu braşman hattını yenilendi.

Masal Evi açıldı

Masal Evi projesinin İzmir’in merkez ilçelerindeki ilk uygulamasına Toros semti ev sahipliği yaptı. Projenin amacı dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki beceri kazandırdıkları anneleri ise kooperatifler aracılığıyla onları ekonomik desteklemek şeklinde ifade ediliyor.

Tarihi Saat Kulesi restore edildi

Saatleri Alman İmparatoru II. Wilhelm'in hediyesi olan Saat Kulesi aslına uygun olarak restore edildi. 118 yıllık yapıda ayrıca depreme karşı güçlendirme çalışmaları da yapıldı.

Bornova’ya yarı olimpik yüzme havuzu

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yapımına başlandı. 14 milyon liralık tesis sualtı ragbisi maçlarına da ev sahipliği yapacak.





