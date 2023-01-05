Çaycuma günden güne hepimizin yüz akı olma yolunda ilerliyor

Çaycuma Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, “Gerçekten iftihar edeceğimiz ve gurur duyacağımız bir belediyemiz var. Çaycuma günden güne hepimizin yüz akı bir şehir olma yolunda ilerliyor.” dedi.

Çaycuma Belediyesinin 2023 yılı ilk Belediye Meclis toplantısı, Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya belediye meclisi üyelerinin yanı sıra daire amirleri de katıldı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında belediye meclisine kapsamlı bir sunum yaptı. Tüm birimlerin çalışmalarını teker teker meclise sunan Kantarcı gösterdikleri performans nedeniyle çalışanlara teşekkür etti. Büyük umutlarla girdikleri 2023 yılının aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılı olduğunu da söyleyen Kantarcı, “İnşallah Cumhuriyetimizin de 2. yüzyılı olarak girdiğimiz 2023 Çaycuma için bir atılım yılı olacak.” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZIN “ÇAYCUMA NASIL YÖNETİLİRSE TÜRKİYE’Yİ DE ÖYLE YÖNETECEĞİZ’ SÖZÜ BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI

Çaycuma Belediyesi adına en önemli sözün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından edildiğini söyleyen Kantarcı, “Sayın Genel Başkanımızın Çaycuma’ya geldiğinde, ‘Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah’ın izniyle Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz.’ sözü çok önemli. Bir ülkenin yönetilmesi için Çaycuma Belediyesinin emsal alınması hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Bizi böyle onurlandırdığı için ben de buradan Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum teşekkür ediyorum.“dedi.

ÇAYCUMA’NIN HER KÖŞESİNE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Yapılan yol çalışmaları hakkında meclise bilgi veren Kantarcı, “Çaycuma’nın bütün yollarını yeni baştan yaptık dersem doğru olur. Bir de tabi şöyle bir şey var, bir yolu kökten komple kazıp yeniden yapmaya kalktığınız zaman konfor da bozuluyor, çünkü yapım süreci uzuyor. İnsanlar o arada yolu kullanamadıkları için mağdur oluyor. Zaten Çaycuma’da çıta çok yükseldi elbette insanlar gördükçe daha iyiyi istiyorlar, isteyecekleler. Ama ben şuna üzülüyorum, bir mahallede yaptığımız bir işi paylaşıyoruz, hemen altına ‘şurası ne olacak, burası ne olacak, bize ne zaman gelecek’ diye yorumlar yazılıyor. Ben buradan bizi dinleyen hemşerilerime sesleniyorum, hiçbir ayrım yapmadan, bize oy verip vermediğine bakmadan bütün gücümüzle Çaycuma’nın her köşesine hizmet götürüyoruz.” dedi.

4 MİLYON SERMAYE İLE KURDUĞUMUZ ÇAYBEL’İN MAL VARLIĞI 100 MİLYON LİRAYI BULDU

Belediyenin şirketi Çaybel’in Çaycuma adına gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğunu da belirten Kantarcı, “Çaybel’in ne kadar büyüklükte iş yaptığını kimse bilmiyor. Çaybel’in cirosu 50 milyondan da fazla ve toplam varlığı da 100 milyona yakın. Sıfırdan kuruldu, biz belediye olarak 4 milyon lira sermaye verdik, şu anda Çaybel’in varlığı, 100 milyon liraya yakın. Belediyenin kendi bünyesinde yapamadığı birçok işi son derece ekonomik, tasarruflu şekilde yapan Çaybel’e de büyük bir teşekkür borcumuz var.” dedi.

NEREDEYSE DEVLET HASTANESİNDEN DAHA ÇOK AMELİYAT YAPARAK KÖPEKLERİ KISIRLAŞTIRIYORUZ

Sokak hayvanlarının ülkenin u milli bir sorunu olduğunu da söyleyen Kantarcı, “Bakın yaptığımız kısırlaştırma sayısı çok ciddi. Geçen sene 300, bu sene 375 kısırlaştırma ameliyatı yapmışız. Bizim yıllardır yaptığımız kısırlaştırmalara bakarsak sokaklarımızda kısırlaştırması yapılmamış bir sokak hayvanı bir olmaması gerekiyor. Ama her ne hikmetse Çaycuma’nın da konumu nedeniyle etraftan bırakılan hayvanlar nedeniyle sokak hayvanları çok ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Sokak hayvanları Çaycuma’nın da problemi, Zonguldak’ın da problemi, Türkiye’nin de problemi. Bu konu milli bir seferberlik ve devletin rol almasıyla çözülebilecek bir iş. Ama biz ne yapıp edip elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz iki tane veterinerimiz ve 24 saat çalışan bir hayvan ambulansımız var. Bakın geçen sene 657 hayvan tedavi edilmiş, bu sene 2008 yani korkunç, yaptığımız operasyonlar devlet hastanesinden fazla neredeyse.” dedi.

İKİ YENİ TAKSİ DURAĞI İHDAS EDİLDİ

Sunumun ardından yapılan görüşmelerde, iki yeni taksi durağı kurulması oy birliği ile kabul edilirken, Cumhuriyet Meydanı’nın ismi 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirildi. 2023 yılı içinde Çaycuma Belediyesinde görev yapacak olan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi amacıyla ocak ayı ikinci birleşiminin 11 Ocak Çarşamba günü 17.30’da yapılması kararlaştırılarak sona erdi.