Çaycuma'da çocukların sesi çınladı: “İlelebet Cumhuriyet”

Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle muhteşem bir konser verdi. Konser sonunda ayakta alkışlanan çocuklar, cumhuriyet şarkıları söyledi.

Şef Esra Torlakçı yönetimindeki, 40 kişilik Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu, Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konser verdi. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki konserde şarkılarıyla cumhuriyet sevgisini anlatan çocuklar, salonu dolduran Çaycumalılar tarafından ayakta alkışladı.

Bazıları cumhuriyet temalı olan çocuk şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan 17 parça seslendiren Çocuk Korosu’nun konserin son bölümündeki şarkılarını, sahneye çağırılan anneleriyle birlikte söylemesi, güzel seslerin yanı sıra çok güzel görüntülerin de ortaya çıkmasını sağladı.

Son olarak söylenen Fazıl Say’ın bestelediği 100. Yıl Marşı salondan büyük alkış alınca, koro tarafından bir kez daha seslendirildi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı konserin sonunda çocukları tebrik ederek, koronun en küçük elemanıyla birlikte Şef Esra Torlakçı’ya bir buket çiçek sundu.