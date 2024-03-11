CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da toplu açılış törenine katıldı

Kartal Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından olan Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu ve Venüs Gezegen Kafe’nin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı, ''Bugün buraya hem bir borcu ödemek üzere, hem bir davete icabet etmek üzere, hem de bir teşekkür etmek üzere geldim.'' dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim bildirgesinde yer alan ve her biri Kartallılar’ın öncelikli ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen projeler, ‘Kartal İçin Daha Yapacak Çok Şey Var’ ilkesi ve düzenlenen toplu açılışlarla vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Kartal Belediyesi ve Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı işbirliğiyle hizmete sunulan Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu’nun yanı sıra; Kartal Belediyesi’nin gençlerin hizmetine açtığı Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu ve Venüs Gezegen Kafe’nin açılışı, görkemli bir törenle gerçekleşti.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi Kaside Sokak’ta muhteşem bir organizasyon ile düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılımı ile bayram havasında gerçekleşen tören, türkü dinletileri ile başladı.

Açılış töreninde ilk konuşmayı Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şahin gerçekleştirdi. Şahin; 2009 yılında Kartal Belediyesi tarafından Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı’na tahsis edilen ve ardından 2012 yılında temeli atılan yurdun, Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı’nın ve bağışların katkıları ile önemli ölçüde tamamlandığını belirterek geriye kalan yapım işlerinin Kartal Belediyesi tarafından tamamlanarak bugün hizmete açılmasının onurunu taşıdıklarını söyledi. İşletmesini Kartal Belediyesi ile ortak yürütecekleri yurdun çağdaş eğitime verdikleri önemin göstergesi olduğunu ifade eden Şahin’in ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kürsüye çıktı.

Bugün; Cumhuriyet Halk Partisi mirasının taçlandığı bir gün

Açılışa eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katılan Başkan Yüksel konuşmasına; “Bugün; Cumhuriyet Halk Partisi mirasının taçlandığı bir gün.” diyerek başladı. Ardından Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı ile Kartal Belediyesi arasında başlayan görüşmelerde ve 2012’de gerçekleşen temel atma sırasında kendisinin gençlik kollarında yönetici olduğunu hatırlatan Başkan Yüksel, göreve geldiği dönemde önce Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nu açtıklarını ve buradan yetişen Mert Bilal Özmek adlı öğrencinin Türkiye birincisi olarak derece kaydettiğini bu vesile ile de omuzlarındaki sorumluluğun arttığını ifade etti.

Kartal Belediye Başkanı, eğitimde fırsat eşitsizliğini görerek kız öğrenci yurdunun da tamamlanması için hemen kolları sıvadıklarını söyleyerek Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı, Kartal Belediyesi ve diğer bağışçıların gayretleri ile bir noktaya gelmiş olan yurdu, bitirerek hizmete hazır hale getirdiklerini belirtti ve “Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.” dedi.

Konuşmasının sonunda yurdun ve destek eğitim kursunun yanı sıra; Kartal Belediyesi’nin 11’inci sosyal tesisi olan Venüs Gezegen Kafe’yi de bugün hizmete açtıklarını sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Hepsinin kesiştiği noktada Gökhan Başkan var!

Törende daha sonra kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, “Bugün buraya hem bir borcu ödemek üzere, hem bir davete icabet etmek üzere, hem de bir teşekkür etmek üzere geldim. Hepsinin kesiştiği noktada Gökhan Başkan var.” dedi. 478 yataklı Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına davetli olmaktan onur duyduğunu ifade eden Genel Başkan, Mustafa Necati’nin 1. Dönem Saruhan Milletvekili, harf devrimi döneminin Milli Eğitim Bakanı olduğunu, 35 yaşında hayatını kaybederek Cumhuriyet’in en erken kayıplarından biri olduğunu belirtti. Özel, Başkan Gökhan Yüksel’i başarılarından ve Kartal’da gerçekleştirdiği projelerden dolayı kutladı ve 31 Mart’tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetiminde olduğu belediyelerin artacağını sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'nu selamlıyoruz

"478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek üzere bir adım atıyoruz" diyen Genel Başkan, "Burada hem kreşler ki kadınların sosyal yaşamına, iş yaşamına katılması için çok önemlidir. Hem yurtlar çok önemli. Bu konuda hep yerel yöneticilerimize telkinde bulunmuş, onları yüreklendirmişizdir. Bu yurdun ilk temelini o günlerde atan, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu minnetle anıyoruz, kendisini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal verdiği oydan memnun

"Ekrem Başkan’ın bugün bir başka yerde halk buluşması var. Ben buradayım, Ekrem Başkan orada" diyerek sözlerine devam eden Özel, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal’a neler yaptığına şöyle bir bakınca, bitmeyecek okumakla, ama 6 bin 44 öğrenciye Kartal’da burs veriyor. Kartal aslında geçen seçimde Ekrem Başkan'a ve Gökhan Başkan'a verdiği oydan çok memnun. Bütün anketler bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ardından sahneden açılış kurdelesi kesilerek Kartal’ın 3 büyük projesi hizmete açıldı.

Törenin ardından Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, Kız Yurdu ve Venüs Gezegen Kafe davetliler tarafından gezilerek incelendi. Etüt Merkezi’ni Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, dersteki öğrencilerle de sohbet etti.

478 kız öğrenciye yuva olacak yurtta her detay düşünüldü

Kartal Belediyesi, tarihinde ilk kez kendi bünyesinde faaliyet gösterecek bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunu Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı ile birlikte ilçeye kazandırdı. 478 kız öğrenciye yuva olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Eğitim Bakanı ve eğitim devrimcisi Mustafa Necati’nin adının verildiği kız öğrenci yurdu; etüt odaları, bilgisayar odaları, kütüphane, cep sineması, spor salonu, yemekhane, çamaşırhane, ütü odası ve Venüs Gezegen Kafe’si ile her şey kız öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak detaylar düşünülerek tasarlandı.

Türkiye 1’incisi bu kurstan çıktı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in önemli projeleri arasında yer alan ve ‘Kartal Akademi’ ismi altında ilerici ve çağdaş eğitimin örneklerinin verildiği Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’ndan 500 tam puan alarak Türkiye 1’incisi olan öğrencisi ile hizmete sunulur sunulmaz iddiasını ortaya koydu. 21 öğretmenden oluşan güçlü eğitim kadrosuyla, branş eğitimleri ile 400 öğrenciyi üniversite ve lise sınavlarına ücretsiz bir şekilde hazırlıyor. Sınavla eğitim kursuna kabul edilen yüzlerce Kartallı öğrenci, ücretsiz eğitim kursları sayesinde eğitim hayatlarına güvenle bakıyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi içinde yer alan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nun ilk şubesi ile birlikte, eğitim verilecek öğrenci sayısı 1000’e ulaşmış olacak.

Kartal’ın en popüler ‘Gezegen Kafe’lerinin yeni adresi ‘Venüs Kafe’

Sosyal tesisleşme hareketini Kartal’da büyüterek, belediye bünyesinde sosyal tesisi bulunmayan Kartal’da, vatandaşların genel ekonomik zorluklar içerisinde bütçe dostu hizmeti, kalite standartlarından taviz vermeden alabilmesi için kısa sürede projelendirilen Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde tamamlanan 11 Gezegen Kafe zincirlerinden Venüs Gezegen Kafe de Kız Öğrenci Yurdu binasında hizmete açıldı. Lezzetli menüsü ve bütçe dostu yeme içme olanağı sağlaması bakımından gençlerin ve kadınların kaliteli zaman geçireceği, yaşlılar için yeni sosyal buluşma noktası olacak Venüs Gezegen Kafe’nin bir diğer özelliği ise kütüphane konseptinde olması…

Muhteşem bir tören eşliğinde gerçekleşen açılışa; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şahin’in yanı sıra; PM üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağı, CHP il ve ilçe yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve adayları, STK’ların temsilcileri, Kartallı muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.