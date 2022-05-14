CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması Mersin’de başladı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak Başkan Seçer yaptı. Konuşmasına “hukukun üstünlüğü” vurgusuyla başlayan Başkan Seçer, “Demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyorum” dedi.

Meclis’te borçlanma yetkisi alamamaları, imzalardaki gecikmeler, bürokrasi ile bugüne kadar arzu ettikleri ritmi yakalayamamanın verdiği sıkıntılara da değinen Başkan Seçer, “Hepimiz, ‘ah, vah, ama, lakin’ demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 3 yıl pandeminin getirdiği olumsuz koşullara, daha sonrası gerçekleşen ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları eminim ki kalan 2 yıl içerisinde de başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Geleneksel hale gelen buluşmaların amacı hakkında da konuşan Başkan Seçer, “Toplantıların amacı; bugün Türkiye’nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak, birlik ve beraberlik görüntüsünün topluma sağlayacağı sinerjiyi düşünerek bir arada dertlerimizi paylaşmak. Umut ediyorum; Mersin’in sıcak güneşi buradan tüm Türkiye’ye büyük bir umut olarak yansıyacaktır” ifadesini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise tüm olumsuzluklara rağmen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına, İller Bankası’nın, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine ve bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyor” dedi. Torun, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarına, “Sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız” diye konuştu.

MERSİN/(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları Akdeniz’in incisi Mersin’de bir araya geldi. Geleneksel hale getirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın 9’uncusu Mersin’de gerçekleştiriliyor. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Seçer, “Umut ediyorum; Mersin’in sıcak güneşi buradan tüm Türkiye’ye büyük bir umut olarak yansıyacaktır” ifadesini kullandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise tüm olumsuzluklara rağmen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız” diye konuştu.

Başkan Seçer’in ev sahipliğindeki toplantıya; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

“Demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyorum”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve buluşmada yer alan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarına “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Bugünkü toplantımız İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’nun yargı kararları sonucu yaşadığı mağduriyetlerin gündemi ile denk geldi. Buradan şunu ifade etmek isterim ki hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyorum” dedi.

“Sıkıntılara rağmen ‘ah, vah, ama, lakin’ demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz”

Mersin’in Akdeniz’in incisi olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin; Sırtını Toroslar’a dayamış, yüzünü Akdeniz’e dönmüş 16 bin kilometrekare alandan oluşan, bütün sektörlerin canlılığını, dinamizmini koruduğu çok üretken bir kent” diye konuştu. Mersin’in 18. yüzyılın ikinci yarısında ticaretle gelişmeye başlayan ve daha sonraki süreçte göçle büyümüş bir kent dinamiği taşıdığını söyleyen Başkan Seçer, Mersin’in daha iyi bir yaşam umuduyla Türkiye’nin dört bir yanından insanların geldiği, çok canlı, dinamik, üretken ve çok cevval bir kent olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında bir yerli nüfusa sahip Mersin’e, Suriye’den geçici koruma altında misafir olarak gelen kayıt içi ve dışı yaklaşık 400 bin nüfusun daha eklendiğini kaydetti. Başkan Seçer, Mersin’in toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini kentte yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğu belirterek, şöyle devam etti:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki 1 milyon 900 bin nüfusa göre bize sağlanan kaynakları 2.3 milyon insan için hizmete dönüştürmek durumundayız ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Ortaya çıkan ekonomik kriz, bunun yarattığı travmatik durum ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle çoğunluğu sağlayamadığımız Meclis’teki karşıladığımız durumlar, başta parayla ya da bütçe ile ilgili borçlanma yetkisinin verilmemesi, önemli yatırımlar için verilecek kararlarda ortaya konan engeller, imzalardaki gecikmeler, bürokrasi ile bugüne kadar arzu ettiğimiz ritmi yakalayamamanın verdiği sıkıntılara rağmen hepimiz; buna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de dahil; ‘ah, vah, ama, lakin’ demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 3 yıl pandeminin getirdiği olumsuz koşullara, daha sonrası gerçekleşen ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları eminim ki görev süremizin içerisinde kalan 2 yıl içerisinde de başarıyla gerçekleştireceğiz. Zaten bu toplantıların amacı bu; bir arada olmak. Bugün Türkiye’nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak, birlik ve beraberlik görüntüsünün topluma sağlayacağı sinerjiyi düşünerek bir arada dertlerimizi paylaşmak. Bu toplantıların, oluşan sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda fikir birliğine varmak ve kalan 2 yıllık görev süremizdeki yol haritamızı belirleme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradan tüm Türkiye’ye Mersin’in sıcak güneşi umut ediyorum büyük bir umut olarak yansıyacaktır.”

“Bu toplantıların ortak akıl oluşturma adına çok önemli katkıları oluyor”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 2 ayda bir yapılan toplantıların oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, “Belediye Başkanlarımız birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunuyor, çok önemli konularda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılıyor ve bir ortak akıl oluşturma, içinde bulunduğumuz olumsuzlukların giderilmesi adına çok önemli katkıları oluyor. Ben her bir belediye başkanımı ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

“Belediye Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmet veriyor”

Türkiye’nin olağanüstü günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı bir gündemle karşılaştığını ifade eden Torun, “Gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul’daydık. Gerçekten bu iktidar 31 Mart-23 Haziran seçimlerini hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak, hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar. Sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar ama bu ceberut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir” diye konuştu.

İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri ziyarete de değinen Torun, “İstanbul’da Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında SADAT’ı ziyaretimiz de oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin, devletin emniyet birimleri var. Her türlü hem dış güvenliği sağlayacak hem iç güvenliği sağlayacak askeri var, polisi var, istihbaratı var ama siz kendinize özgü ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyorsunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler ama bu bedeli bu millet ağır ödedi. Hep beraber ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu yapının da ortaya çıkmasını demokratik hukuk devletine yakışır bir şekilde takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Belediyelerimiz kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen başarıyla hizmet ediyor”

Karşılarına çıkan olumsuzluklara rağmen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Torun, şunları söyledi:

“Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen, İller Bankası’nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen, bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek, öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadan, kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e de ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”