Edremit Belediye Başkanı Arslan: ''Saldırılar bizi yıldıramaz''

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, görevi başında saldırıya uğradı. Saldırgandan şikâyetçi olan Başkan Arslan, “Baskılar, tehditler, saldırılar bizi yıldıramaz. Canımız pahasına da olsa kamunun menfaatlerini, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğim” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sabah saatlerinde kendisi ile görüşmek için makamına gelen bir şahsın fiziki saldırısına uğradı. Saldırgan emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, Başkan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ayakta tedavi edildi. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek saldırgandan şikayetçi olan Başkan Arslan, sağlığının iyi olduğunu ve görevinin başında olduğunu bildirdi.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, baskılara, tehditlere, saldırılara boyun eğmeyeceğini, canı pahasına da olsa Edremitlilerin menfaatini korumaya ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmemek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Arslan açıklamasında “Kamunun, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Bunlara karşı çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Son mücadelemizde de görevimizi yaptığımız için saldırıya uğradık. Sağ olsun bütün yol arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, bizi seven tüm insanlar yanımızda oldu. Bu konuda duyarlılık gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim şahısla olan kişisel bir çekişmemiz değil. Tamamen görevimizi yerine getirdiğimizden dolayı bu saldırıya uğradık. Bu saldırı kabul edilemez. Burası Edremit halkının makamıdır. Bu olaylara karşı hep birlikte dik durmaya devam edeceğiz. Öyle mafyalara, belediyenin mallarına çökmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Canımız pahasına da olsa buna asla izin vermeyeceğiz”

Başkan Arslan’a saldırısı haberinin duyulmasının ardından CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Belediye Başkanları, CHP Balıkesir İl Yönetim kurulu üyeleri, Edremit İlçe örgütü yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri çok sayıda vatandaş Başkan Arslan’a “Geçmiş olsun” demek ve destek için Belediyeye geldi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, milletvekilleri,belediye başkanları ve CHP parti yöneticileri de arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekilleri, Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de saldırıyı kınadılar.