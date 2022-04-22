Edremit Belediye Başkanı Arslan'dan 23 Nisan mesajı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak halkın ve çocukların bayramını kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan mesajında şöyle dedi;

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milli egemenliğimizin ve demokrasimizin temel taşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Milli egemenliğimizin sembolü olan 23 Nisan 1920’de kapılarını açan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillerimizin ülkemize sahip çıkma duygusu içinde olmasının coşkusuyla çocuklarımıza armağan etti.

Bizlerde aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza, cumhuriyet ruhunu, eğitimi, bilimi, araştırmayı, yenilenmeyi, sevgiyi, hoşgörüyü, çağın teknolojik gelişmelerinden yararlanabilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, sağlıklı birer birey olabilmeleri için fırsat eşitliği de yaratmak üzere büyük bir çaba ve emek sarf ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ sözleri ile tüm dünyaya duyurduğu bu önemli günün yıldönümünde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgi, barış ve huzur dolu bir dünyada hep birlikte yaşamayı diliyorum.

Demokrasimizin, büyük Türk Milleti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

3Edremitli hemşehrilerimin ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden kurucumuz ve kurtarıcımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum”