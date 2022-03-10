Edremit Belediyesi kar nöbetinde

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Kazdağları’nda kar nöbetinde hazır bekliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'den yapılan uyarıların ardından Edremit Belediyesi ekipleri Karayolları ekipleri ile koordineli bir şekilde etkili olan kar yağışıyla birlikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Kazdağları’nda hazır bekliyor. Edremit Belediyesi ekipleri Edremit ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan Kazdağları'ndan geçen yolu açarak yolda buzlanma ve kapanmayı engelliyor. Fen İşleri Müdürlüğü iş makineleriyle, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve belediye ekipleri yola zincirsiz ve kış lastiği olmadan çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Yolda mahsur kalan araçlar da yine ekipler tarafından kurtarılıyor.