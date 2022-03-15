  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Edremit Belediyesi şehitlerini unutmuyor

Edremit Belediyesi şehitlerini unutmuyor

Edremit Belediyesi şehitlerini unutmuyor

Edremit Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi hazırlıklara başladı.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakımı gerçekleştirilen şehit mezarları müdürlüğe bağlı ekipler tarafından çiçeklendirildi. Şehitlik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizi unutmuyoruz. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları canıyla, kanıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.” dedi.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, altın ve petrolde sert düşüş
Ünlü anketçi, AK Parti'nin ''seçim yasası'' planını açıkladı: ''Çok akıllıca!''
ORC Mart ayı seçim anketini açıkladı! Dengeler altüst oldu
İstanbul'un emektar köprüsü miadını doldurdu! Uzmanlardan uyarı geldi
Kripto paralar için beklenen ''yasak mı'', ''değil mi'' kararı açıklandı
Komşularınıza ''سلام'' demeye hazır olun! Türkiye'den en çok konut alanlar belli oldu
Yurt dışı alışverişte vergi değişti ve ''pahalı hediyelere'' de vergi geldi
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! İşte adım adım ehliyet yenileme
Hem otomobil fiyatları hem de akaryakıt fiyatları uçunca, 2. el ve 0 km otomobilde tercihler değişti
1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları için verilen geçiş garantisi ücret belli oldu