Edremit Belediyesi'nden 23 Nisan şenliği

Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl Faruk Serpil Parkı’nda düzenlenen “23 Nisan Çocuk Şenliği” pandemi nedeniyle 2 yıllık aranın ardından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl Edremit Rumelililer Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Faruk Serpil Parkı’nde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği çocukları bir araya getirdi.

Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık zorunlu aranın ardından yeniden düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yoğun ilgi oldu. Etkinlikte çocuklar ile resimler yapıldı, palyaço ve animasyon ekibi ile birlikte gösteriler sahnelendi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da etkinliğe katılarak çocukların bayramını kutladı. Çocuk Şenliği’nde katılan çocuklara, kitaplar ve zeka oyunlarını içeren oyuncaklar hediye edildi. Etkinliğe katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Edremit Belediye başkanı Selman Hasan Arslan, çocukların aydınlık geleceğimizin güvencesi olduğunu ifade etti, çocukların bayramını kutlayıp başarılı olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Başkan Arslan, “Ata’mızın Cumhuriyeti emanet ettiği aydınlık geleceğimizin güvencesi tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Ata’mızın izinde cumhuriyet ruhunu, eğitimi, bilimi, araştırmayı, yenilenmeyi, sevgiyi, hoşgörüyü, çağın teknolojik gelişmelerinden yararlanabilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen nesiller olarak yetişmeniz en büyük dileğimiz. Bunu gerçekleştirebilmek için Atatürk’ün yolundan ayrılmadan çok sıkı bir çalışmaya devam etmelisiniz. Çok çalışmaktan sakın vazgeçmeyin” dedi.