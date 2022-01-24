Edremit Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Edremit Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocuklar için tiyatro gösterisi düzenledi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sihirli Kente Yolculuk” adlı çocuk tiyatrosu iki seans tek perde olarak sahneye koyuldu. Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak seyirciyle buluşan tiyatro yarıyıl tatilindeki çocuklara hediye edildi. Yönetmenliğini Tuğba Keskin’in gerçekleştirdiği öyküsü L. F. Baum’a ait olan oyun çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Çocuklarımızın sömestr tatilinde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri için tiyatroyu onlarla buluşturduk. Çocuklarımıza armağan ettiğimiz, eğlenceli ve bir o kadar da eğitici olan oyunumuzu sahneye koyan tiyatro sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.