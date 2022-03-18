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Edremit'te 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yılı kutlandı

Edremit'te 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Edremit ilçesinde bir dizi programla kutlandı.

İlk olarak şehitlikte Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P. Alb. Ufuk Canbey ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından çelenk sunumunu gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, saygı atışı ve günün anlam önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından şehitlik saygı defteri imzalandı.

 Edremit Kaymakamı Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Canbey ve Edremit Belediye Başkanı Arslan, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel ve Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel ve protokol tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Ardından polis şehitliğine geçilerek çiçek bırakılması ve dualar eşliğinde programı sona erdi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma günü Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapılan törenlerle devam etti. Şehit Aybüke yalçın Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı program büyük beğeni ile izlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü konulu şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü ve şehitler günü nedeniyle Edremit Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları, terör, Kıbrıs ve Kore Gazilerimize Akçay Askeri Kamp’ta öğle yemeği ikram edildi. Düzenlenen yemeğe Kaymakam Ahmet Odabaş ile ilçe protokolü şehit aileleri ve gaziler katıldı.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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