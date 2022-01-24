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Edremit'te şehitlerimizin isimleri gururla yaşatılıyor

Edremit'te şehitlerimizin isimleri gururla yaşatılıyor

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatları ve Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi’nin koordinesiyle ilçedeki parklara şehitlerin ismi verildi.

Edremit Belediyesi tarafından yeni yapılan 5 parka şehitlerin isimleri verildi. Peyzaj düzenlemelerinin tamamlandığı parklara çocuklar için oyun grupları, spor aletleri yerleştirildi.

 Altınoluk'ta Şehit Jandarma Ferhat Çiftçi, Kadıköy'de Şehit Polis Gökhan Kıncak, Bostancı'da Şehit Er Naim Özkan, Altınkum'da Şehit Jandarma Ali Çakır ve Cennetayağı'nda Şehit Polis Abdulkadir Güngör parkları tamamlandı. Şehitlere yakışır parklar düzenlediklerini belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, “Aziz şehitlerimizin anısını kentimizde yaptığımız parklarda yaşatacağız. Bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin isimleri Edremit’te her zaman onur ve gururla yaşatılacak” diye konuştu. 

Etiketler Edremit Belediyesi
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