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Edremit'te Sevgililer Günü konseri

Edremit'te Sevgililer Günü konseri

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde Cem Karaca’nın vokali Göksel Doğançay sahne aldı.

Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü konserine ilgi yoğun oldu. Cem Karaca’nın vokali Göksel Doğançay sahnede Barış Manço ve Cem Karaca’nın şarkılarını seslendirdi. Ara ara sahneden inip izleyenlerin arasında şarkıları söyleyen sanatçıya salondakiler de eşlik etti. Konserde verilen arada Edremit Belediyesi tarafından Sevgililer Günü’ne özel çekiliş yapıldı. Katılımcılar arasındaki 20 çifte hediyeler verildi.

Konser sonrası sanatçıya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Gerkuş, pandemi süreciyle birlikte kültürel etkinliklerin mecburen azaltıldığını, fakat bu konserle birlikte pandemi şartlarının da izin vermesiyle birlikte etkinliklerin yaza kadar devam edeceğini vurguladı.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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