Edremit'te sinekle mücadeleye hız verildi

Edremit Belediyesi havaların ısınması ile sinek ve haşerelere karşı mücadeleye hız verdi.

Edremit Belediyesi ilçe genelinde sinek ve haşere ile mücadele çalışmasını dört mevsim ara vermeden sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için şehir genelindeki ilaçlama çalışmalarını artırarak sürdürüyor

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, dereler, çaylar, sulak alanlar, fosseptik bacaları, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Edremit Belediye başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların sağlığının her şeyden ön planda olduğunu belirterek “Havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerimizi arttırarak 47 mahallemizde ki çalışmalara hız verdik. Edremitlilerin rahat ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.