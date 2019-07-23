Egemen Bağış'tan Kırım Türkleri liderine tebrik ziyareti

Ömrünün 17 yılını hapishanelerde geçirmesine rağmen ödün vermemesi ile tanınan Kırım milli davasının efsanevi lideri, Kırım Türk Milli Meclisinin kurucusu ve Ukrayna milletvekili Mustafa Cemiloğlu Pazar günü gerçekleşen Ukrayna Parlamentosu seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun partisinden yeniden seçilmesi ardından tebrikleri kabul etmeye başladı. Kiev’de temaslarda bulunan Devlet ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığındaki heyeti kabul eden Cemiloğlu Türkiye Cumhuriyetinin Kırım Türklerine gösterdiği yakınlık için Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na müteşekkir olduklarını vurguladı.

Kırım Türk’lerinin seçim sonrası yeni dönemde de Ukrayna ile Türkiye arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğini belirten Cemiloğlu ve yine milletvekili seçilen Rüstem Umerov heyete Kiev’deki Kırım Türk Milli Meclisi genel merkezini gezdirerek, Türkiye’nin desteğinin Kırım davası ve Türk dünyası için elzem olduğunu ifade ettiler.