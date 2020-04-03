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  4. 03 Nisan 2020 23:20

Ekrem İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 2 ya da 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı uygulanmasını önerdi. İmamoğlu uygulanacak yasakla birçok hayatın kurtulabileceğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1’de yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Programda koronavirüsü nedeni ile başlatılan bağış kampanyaları da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı bağış kampanyası sonrası İBB’nin kamu bankalarındaki bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmaları beraberinde getirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda yaptığı konuşmasında şu ana kadar İBB’ye 12 bin 500 kişinin bağışta bulunduğunu bu bağışlarla da 900 bin 500 kişiye yardım edildiğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇAĞRISI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından yeni bir çağrıda bulunarak, İstanbul’da 2 ya da 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini önerdi.

İmamoğlu, İstanbul’da uygulanacak bir sokağa çıkma yasağının birçok ölümü engelleyeceğini belirtti.

İstanbul’daki trafik ve toplu taşımanın yoğunluğundan da bahseden Ekrem İmamoğlu, “Pazar günü 400 bin kişi toplu taşıma kullandı. Ama pazartesi 1 milyon 150 bin kişi toplu taşıma kullandı. Halen E-5 ve TEM'de trafik var. Yani daha ciddi önlemler gerekiyor” dedi.

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