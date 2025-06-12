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Göklerdeki Senfoni; Sonsuz Yolculuk – Manyas Kuş Cenneti sergisi Bandırma'da

Göklerdeki Senfoni; Sonsuz Yolculuk – Manyas Kuş Cenneti sergisi Bandırma'da
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Bandırma Belediyesi, doğanın eşsiz güzelliklerinden ilham alan sanatın büyüleyici gücünü bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Göklerdeki Senfoni; Sonsuz Yolculuk – Manyas Kuş Cenneti” temalı karma resim sergisinin açılışı, Bandırma’nın kültürel yaşamına değer katan Tunç Başaran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sergi açılışına katılan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yaptığı konuşmada doğayla sanatın buluştuğu bu anlamlı etkinliğin önemine vurgu yaparak, “Manyas Kuş Cenneti’nin zengin biyolojik çeşitliliğini tuvallerine rengarenk yansıtan değerli sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Tüm sanatsever hemşehrilerimizi, bu etkileyici sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum,” dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılan sergi, kuş gözlemciliği ve doğa tutkunlarının yakından tanıdığı Manyas Kuş Cenneti’nin ekolojik zenginliğini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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