İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bu tabloyu değişmeliyiz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” programında İstanbul’un kadın muhtarları bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda konuştu ve 'belediye muhtarlık ilişkisini güçlendireceğiz' dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Kadınlarımızı muhtar adayı olarak çok göremiyoruz. Bu tabloyu değişmeliyiz. Kadınların görevlerinde ne kadar başarılı olduğuna şahit oldum Tabii ki bunu arttırmalıyız. Daha işin başındayız daha güçlü hale getireceğiz.

Göreve geldiğimizde baktık ki hâlin içinde muhtarlık falan... Ama sizi içine katan sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde olan bir zinciri hazırlıyoruz. 5 yıldan, muhtarlık yapmaktan keyif alacağınız bir hale getireceğiz. Kurumsal bir ferahlık yaşadığımızı hissettim. Bunu önemsiyorum.10 muhtarın 5i kadın.

Son 6 ayda yüzde 35 civarında kadın çalışan tercihinde bulunduk. Kıymetli muhtarlarım belediye muhtarlık ilişkisini güçlendireceğiz. Kurumsal bir modele dönüştürüp kim gelirse gelsin devam edecek bir şekilde yapacağız.

Bu şehrin özel bir iradesi haline gelmenizi istiyoruz. Bunun da Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sizlerde kendinizi bu şehrin değerli yöneticileri olduğunuzu bilerek hareket edin.

İnanıyorum ki sizlerle birlikte çok güzel işler yapacağız. Her şeyin çok güzel olduğu işlerle birlikte olacağız. Hepinize çok Teşekkür ediyorum...