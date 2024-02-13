İBB Beykoz meydanını yeniliyor; Beykoz Meydanı böyle olacak

Beykoz’da büyük ölçüde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, Onçeşmeler Meydanı ve sahil, yaya öncelikli bir tasarımla yenileniyor. Tarihi İshakağa Çeşmesi’ni öne çıkaran, meydanı sahille buluşturan proje Mart ayında hizmete açılacak.

Beykoz’un merkezindeki 40 yıllık su, atık su ve yağmur suyu altyapı sorunlarını geçtiğimiz aylarda çözün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); ilçeyi çok estetik, modern ve yeşil bir meydana kavuşturuyor.

Projede, oval bir tasarımla meydan algısının yeniden oluşturulması ve bütüncül yaya zemininin kurulması amaçlandı. Toplam 10.300 metrekarelik meydan ve sahil alanında, Aralık 2023 tarihinde 7/24 esaslı bir çalışma başlatıldı. Hızla sürdürülen inşaat aşamasında, araç ve yaya trafiğinin aksamaması için azami gayret gösteriliyor.

İş kapsamında; öncelikle sahildeki kaçak ve düzensiz sandal iskeleleri kaldırıldı. Meydan ve sahil ile Kelle İbrahim Caddesi ve Berkecan Sokak’taki su, atık su, elektrik, doğalgaz, telekom ve fiber-optik kablo altyapısı yenilendi. Zemin iyileştirilmesinin ardından zemine hasır çelik döşenerek üzerine C25 hazır beton atıldı ve taş döşeme çalışmalarına geçildi. Eski İBB Çözüm Merkezinin WC’ye dönüştürülme imalatına da başlandı.

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’yi geçen proje kapsamında; 8.000 metrekare taş kaplaması, yol güzergahında 2.700 metrekare asfalt döşenecek ve 980 metrekare yeşil alan oluşturulacak. Meydan ve sahil alanında; 1.900 metrekare Andezit küptaş, 1.300 metrekare granit küptaş, 2.400 metrekare balaban yeşili küptaş,1.900 metrekare bazalt küptaş, 900 metre granit bordür taşı ile 700 metre beton yol bordürü kullanılıyor.

Oturma grupları, ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemeleriyle desteklenecek tasarımda; Tarihi İshakağa Çeşmesi’ni (Onçeşmeler) öne çıkaran, meydanı sahille buluşturan, yaya öncelikli bir düzenleme hedeflendi. Araç trafiği akışının bozulmamasına ve otobüs durağı alanının korunmasına da özen gösterildi.

Estetik proje, İstanbul’un en eski yerleşimlerinden olan Beykoz’un tarihi kimliğini, yeşil bir sahil ilçesi algısını daha da güçlendirecek. Meydan ve sahil düzenlemesi, Mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açılacak.