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İlhan Şeşen Küçükçekmece'de konser verdi

İlhan Şeşen Küçükçekmece'de konser verdi
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Türk pop müziğinin amcası lakabıyla gönüllere taht kuran usta sanatçı İlhan Şeşen, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verdi. Söz ve müzikleri kendisine ait eserleri seslendiren Şeşen, seyircinin de sahneye eşlik ettiği sıcak bir atmosferde müzik ziyafeti sundu.

Hayranlarının dilinden düşmeyen " Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Sensiz Olmaz", "Neler Oluyor Bize?", "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" adlı sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.

İlhan Şeşen: Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım

“Neler Oluyor Bize” şarkısının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan sanatçı, “ Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik amaçlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim” diyerek, dinleyenleri gülümsetti.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, usta sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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