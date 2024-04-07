İmamoğlu: ''Erdoğan, kendisini muhatap ilan etti''

Financial Times'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri için "Cumhurbaşkanı'nın kendini muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesinde, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin bir analiz yayınlandı. Editoryal kurulun kaleme aldığı yazı, "Türkiye'de muhalefetin çarpıcı dönüşü" başlığı ile yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasını desteklemek için ‘devlet mekanizmalarından faydalandığını’ yazan kurul, “Erdoğan yıllardır Türkiye'yi giderek daha otokratik bir yola soktu, devlet kurumlarının bağımsızlığını yok etti ve muhalefete karşı giderek daha tahammülsüz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de seçimlerin özgür ancak eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiğini yazan FT, Erdoğan için uyarı niteliğinde olan 31 Mart seçimlerinin, seçmenlerin sandığa olan inancını koruduğuna işaret ettiğini belirtti. Gazetede, seçmenlerin ‘AK Parti yönetiminden duyduğu hoşnutsuzluğu’ sandıkta dile getirdiği ifade edildi.

İMAMOĞLU: BU SADECE BİR İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİLDİ

Adam Samson’un kaleme aldığı başka bir analizde ise, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu zaferi değerlendirildi. "İmamoğlu'nun masasında hem Nutuk, hem de Kuran var” denilen analizde, İmamoğlu’nun açıklamalarına da yer verildi. Gazeteye konuşan İBB Başkanı, "Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllarca laik düzenle, demokratik düzenle ve bu çeşitliliğiyle var olmasını istiyorum" dedi. İmamoğlu, "Burada ailemle dua ettim, kendi başarım için dua ettim" dedi.

İmamoğlu, "Bu, hiçbir zaman yalnızca bir İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanı'nın kendini muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" sözleriyle devam etti. İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan ise, ‘İmamoğlu’nun ülkenin kaderini değiştirmek istediğini’ dile getirdi.