İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi''

İBB Başkanı İmamoğlu, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde dikkat çeken bir video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Köy Enstitüleri'nde öğretilen ders programları aktarıldı ve okulun tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı.

“O OKULLARIN ADI KÖY ENSTİTÜLERİ'YDİ”

Videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu okulda yok yok. Mandolin, keman, akordiyon, bağlama dersleriyle her öğrenci bir müzik aleti çalmayı mutlaka öğrenecek.

Resim, müzik, heykeltıraşlık ve tiyatro eğitimi verilecek. Fransızca dersleri verilecek, her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eser okuyacak.

Tarım saatinde modern ziraat teknikleri eğitimi verilecek. Teknik derslerde, yapıcılık, demircilik, marangozluk, el işi ve yemek dersleri verilecek.

Tamamen ücretsiz olacak...

Böyle bir okul yok…

Ama vardı... O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi."