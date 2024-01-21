İmamoğlu'na bir video kumpası daha

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan İBB Başkanı İmamoğlu karşıtları, İmamoğlu'nun bir videosunu montajlayarak söylemediği sözleri söylemiş gibi sosyal medyada bir kez daha yayına soktu.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montajlı videoların bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu'nu hedef alan son kumpas videosunda Ekrem İmamoğlu'na metro yapım süreçleriyle ilgili skandal ifadeleri söylettiler. Baştan sona montaj olan videoda İmamoğlu'nun "Vatandaşlarımız okuluna, evine, işine hızla ve konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro atılımları yapılmıştı. Biz de bu metroların kimini durdurduk, kimini devam ettirdik. Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk." dediği görülüyor. Seçim öncesi dolaşıma sokulan bu montajlı video sosyal medyadaki kumpas videolarının son örneği oldu.