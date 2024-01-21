  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu'na bir video kumpası daha

İmamoğlu'na bir video kumpası daha

İmamoğlu'na bir video kumpası daha
Güncelleme:

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan İBB Başkanı İmamoğlu karşıtları, İmamoğlu'nun bir videosunu montajlayarak söylemediği sözleri söylemiş gibi sosyal medyada bir kez daha yayına soktu.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montajlı videoların bir yenisi daha eklendi.

İmamoğlu'nu hedef alan son kumpas videosunda Ekrem İmamoğlu'na metro yapım süreçleriyle ilgili skandal ifadeleri söylettiler.

Baştan sona montaj olan videoda İmamoğlu'nun "Vatandaşlarımız okuluna, evine, işine hızla ve konforla ulaşsın diye AK Parti döneminde büyük metro atılımları yapılmıştı. Biz de bu metroların kimini durdurduk, kimini devam ettirdik. Mutluyum çünkü tarihimizin en çok metro hattına çöken yönetimi biz olduk." dediği görülüyor.

Seçim öncesi dolaşıma sokulan bu montajlı video sosyal medyadaki kumpas videolarının son örneği oldu.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Fergio House soruşturmasında şoke eden detaylar! Fergio House soruşturmasında şoke eden detaylar! Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na ''Aylin Kotil'' mektubu Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na ''Aylin Kotil'' mektubu Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe Bomba seçim kulisi: İstanbul için iki aday daha gelebilir Bomba seçim kulisi: İstanbul için iki aday daha gelebilir Havalar 10 derece birden soğuyacak; kar geliyor! Havalar 10 derece birden soğuyacak; kar geliyor! 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta... 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta...