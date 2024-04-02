İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 188, AKP’nin ise 130 üyesi olduğunu açıkladı.
Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.14 ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından gözler İBB Meclisi’ndeki dağılıma yöneldi.
İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi’ndeki üye sayılarını açıkladı. Ongun, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:
“31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun.”
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