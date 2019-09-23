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  4. 23 Eylül 2019 10:39

İnsanın doğa ile savaşı bu sergide: Vahşi Alegori

Ressam Soner Çakmak’ın ‘Vahşi Alegori/Başlangıç’ adını taşıyan sergisi 2 - 30 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) Sanat Galerisi'nde yer alacak.

İnsanın doğa ile savaşı bu sergide: Vahşi Alegori
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Eserlerinde daha çok dramatik bir anlatım tercih eden ve metaforlara yönelen ressam Soner Çakmak, 15’inci kişisel sergisi ‘Vahşi Alegori /Başlangıç’ ile Ekim ayı sonuna kadar CKM Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. “Vahşi Alegori” serisi ataerkil sistemi, insanın yıkıcı yanını ön plana çıkararak doğaya verdiği zararın sorgulanmasına yardımcı oluyor.

Soner Çakmak’ın Vahşi Alegori/Başlangıç adlı sergisi 2 – 30 Ekim tarihleri arasında CKM Sanat Galerisinde görülebilir.

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