İnsanın doğa ile savaşı bu sergide: Vahşi Alegori

Eserlerinde daha çok dramatik bir anlatım tercih eden ve metaforlara yönelen ressam Soner Çakmak, 15’inci kişisel sergisi ‘Vahşi Alegori /Başlangıç’ ile Ekim ayı sonuna kadar CKM Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. “Vahşi Alegori” serisi ataerkil sistemi, insanın yıkıcı yanını ön plana çıkararak doğaya verdiği zararın sorgulanmasına yardımcı oluyor.

Soner Çakmak’ın Vahşi Alegori/Başlangıç adlı sergisi 2 – 30 Ekim tarihleri arasında CKM Sanat Galerisinde görülebilir.