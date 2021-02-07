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  4. 07 Şubat 2021 13:03

İSKİ açıkladı: İşte barajlarda son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre, doluluk oranı yüzde 44,55'e yükseldi.

İSKİ açıkladı: İşte barajlarda son durum
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İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,55'e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta ise barajların doluluk oranı yüzde 58,63'tü.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

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