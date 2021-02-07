İSKİ açıkladı: İşte barajlarda son durum

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İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,55'e yükseldi.
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta ise barajların doluluk oranı yüzde 58,63'tü.
Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.
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