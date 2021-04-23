İBB’nin 23 Nisan kapsamında süslemede kullandığı bayraklar için 5 milyon liranın üzerinde para harcandığı iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt geldi.

Göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları harcamalarda şeffaf olmaya çalışan ve belediye sitesi üzerinden yapılan harcamaları da paylaşmaya gayret eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi geçen gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metroları Türk bayraklarıyla süsledi.

Hemen her yıl okulların camlarını süsleyen bayrakları bu defa metro camlarında gören İstanbullular bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından da bolca paylaştı.

BAYRAKLARA 5 MİLYON LİRA HARCANDI İDDİASI

Her ne kadar bayraklar İstanbullularda büyük bir mutluluk yaratsa da bir internet sitesinde yapılan haber dikkat çekti. İBB’nin bu çalışma için 5 milyon 845 bin 950 TL. harcadığı ve devleti zarara soktuğu iddia edildi.

Sadece bayraklar için böylesine büyük bir harcamanın nasıl olup da yapıldığının sorulduğu haberde Mart ayına ait bir de ihale evrakı gösterildi.

İBB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan haberlerin ardından ilk açıklama ise İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman Belediye hakkında yapılan haberlere de açıklama getiren Ongun şu ifadeleri kullandı:

“Sadece 1 ay dişinizi sıkın bari

Tüm metroları süslediğimiz ve devamlı kullanacağımız bayrakların bedeli 22.290 liradır. Bir başka ihalenin duyurusunu yayınlayarak yine iftira atmışsınız. Hiç olmazsa Ramazan ayında sizi ahlaklı olmaya davet ediyorum”