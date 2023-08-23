İstanbul Valisi Davut Gül’den Kartal Belediyesi’ne Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Haziran ayında İstanbul Valisi olarak görev yapmaya başlayan Davut Gül, Kartal’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’i ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i de makamında ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal’ın önemli sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili Başkan Gökhan Yüksel ile görüştü. Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül’e; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mühendis Kıdemli Albay Cihat Eryiğit ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da eşlik etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in makamında gerçekleşen ziyarette, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Kartal’da bulunan riskli binaların yıkımı ve hayata geçirilecek projeler olmak üzere pek çok farklı konu ele alındı. Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de görüşüldü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çırçır Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, vatandaşlar ile sohbet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra Kartal’da görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kartal’ın 20 mahalle muhtarı ve Kartal ilçe protokolü ile bir toplantı gerçekleştirdi.