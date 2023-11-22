İstanbul'da suya zam geldi! İşte yeni tarife

İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre, İstanbul'da su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda alına karar doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı.

Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulunmuştu.



YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi ise şöyle:

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı, 62,14 TL’ye, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL’ye yükseldi.

8 BELEDİYENİN 2024 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulu öncesi gerçekleştirilen İBB Meclisi Kasım ayı Dördüncü oturumunda, 8 belediyenin 2024 yılı mali bütçesi de ele alındı. Her ilçe için ayrı ayrı sunulan teklifler mecliste, oy birliğiyle kabul edildi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçe 8 Milyar 387 Milyon 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi'nin olurken, en düşük bütçe ise 1 Milyar 885 Milyon lira ile Güngören Belediyesi'nin oldu.

Oylanarak kabul edilen 8 ilçenin 2024 Mali yıl bütçesi ise, Esenler Belediyesi 4 Milyar 700 Milyon lira, Esenyurt Belediyesi 8 Milyar 387 Milyon 500 bin lira, Eyüpsultan Belediyesi 4 Milyar 780 Milyon lira, Fatih Belediyesi 3 Milyar 210 Milyon lira, Gaziosmanpaşa Belediyesi 3 Milyar 800 Milyon lira, Güngören Belediyesi 1 Milyar 885 Milyon lira, Kadıköy Belediyesi 5 Milyar 554 Milyon lira, Kağıthane Belediyesi 3 Milyar 933 Milyon 748 bin lira oldu.