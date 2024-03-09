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İstanbullulara müjde: Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak!

İstanbullulara müjde: Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni kampanya ile indirimli ulaşım uygulamasından faydalanacak kesimlere bir yenisini ekledi.

Mobil uygulama ile kullanılan İstanbulkart ulaşım faaliyetlerine çeşitli indirimler getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı son değişiklik ile İstanbul'da yürütülecek toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İspark otoparkında İstanbulkart ile park ücreti ödeyen vatandaşlar, aynı gün içerisinde PD1 hattında yer alan otobüsler ile seyahat etmeleri halinde, verdikleri park ve ulaşım ücreti için nakit iade imkanı kazanacak.

Kampanyadan sorunsuz şekilde yararlanmak isteyen İstanbulkart sahipleri, İspark ödemesinden sonra 2 saat içinde PD1 hattını kullanarak İstanbul kartlarına yükleme yapmak zorunda.

KAMPANYA BU KİŞİLERİ KAPSAMAYACAK

Abonman ya da ücretsiz hizmetlerden yararlanan İstanbulkart sahipleri, bu kampanyadan faydalanamayacak.

Yetkililer, ayrıca Belbim tarafından sistem yoğunluğu veya gecikmelerinden kaynaklanan aksaklıkların hızlı şekilde çözümleneceğini belirtti.

Aynı gün içinde en fazla 2 ulaşım ödülü kazanılabilecek ve ödüller, aynı gün ve aynı T.C. kimlik numarasıyla kayıtlı olan İstanbulkartlara yüklenecek.

Örneğin, 1 Mart tarihinde Yenikapı İspark'ta park ücreti ödeyen bir kullanıcı, aynı gün içinde PD1 hattında 2 sefer yaparsa, 2 PD1 otobüs geçişi için geri ödeme alabilecek. Kampanya 1 Mart'ta başlamış olup, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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