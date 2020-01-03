İZSU 2019’da yarım milyonluk yatırım yaptı

2019’da İZSU bünyesinde öne çıkan projeler şöyle:

Bir yılda 280 milyon m³ atıksu arıtıldı

İZSU 284 kilometrelik içme suyu şebekesi, 139 kilometrelik kanalizasyon şebekesi ve 33,9 kilometrelik yağmur suyu hattı açtı. 405 kilometrelik bir alanda dere temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Atıksu arıtma tesislerinde ise bir yılda 280 milyon m³ atıksu arıtıldı.

Sağlıklı içme suyu için yatırım

Kent merkezine uzak ilçelerde yaşanan su sıkıntısının çözümü için 49 kuyu açıldı. Bu yerleşimlerin içme suyu altyapısı, yeni ve sağlıklı borularla değiştirildi; su depolarına güneş enerjili klorlama sistemleri, Kınık ve Torbalı Karakuyu ile Su Ürünleri Hali ve Sebze- Meyve Hali’ne ise paket içme suyu arıtma tesisleri kuruldu. İçme suyu arıtma tesislerinde geride 251 milyon m³ suyu arıtılarak şebekeye verildi.

Koku sorunu bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanan dört büyük pompa istasyonunda koku giderim sistemleri kurdu. Karşıyaka, Bayraklı, Gümrük ve Çiğli pompa istasyonlarında hayata geçirilen proje sayesinde tesislerin çevresindeki koku şikâyetleri sona erdi. Narlıdere’deki Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nde de koku kontrol sistemi kurularak, toplam 4 bin 400 m² havuz yüzeyi kapatıldı.