Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilere destek olmak için dayanışma pazarı kurdu

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek Deprem Dayanışma Pazarı kurdu. 30’dan fazla sebze, meyve ve yöresel ürünlerin yer aldığı pazardan elde edilen gelirin tamamı depremzede üreticilere gönderiliyor.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremin hemen ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, deprem bölgelerinde üretim yapan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getirerek Deprem Dayanışma Pazarı kuruyor. Bugün de Kadıköy Belediyesi’nin Söğütlüçeşme’de bulunan merkez binasının bahçesinde kurulan pazarda yüzlerce kilo portakal, limon, domates ve biber ile reçel, bal, zeytinyağı, zeytin, nar ekşisi, salça gibi el yapımı yöresel ürünler tezgâhlardaki yerini aldı. Hem depremzede üreticilere destek olmak hem de taze ve doğal ürünler satın almak isteyen vatandaşlar, Dayanışma Pazarı’na yoğun ilgi gösterdi.

Deprem bölgesindeki çiftçilerin ürünlerini toplamasında ve hazırlamasında Kadıköy Belediyesi personeli ve gönüllü yardımseverler de çiftçilere destek verdi. Geçtiğimiz hafta tarlalardan toplanan ürünler, Perşembe günü Hatay’ın Samandağ ilçesinden yola çıktı, Cuma günü Kadıköy’e ulaştı ve bugün de Dayanışma Pazarı’nda satışa sunuldu. Bugün sabahın erken saatlerinde açılan tezgahlardaki ürünlerin birçoğu kısa süre içinde tükendi. Kadıköylüler ve İstanbullular, bu pazardan alışveriş yaparak hem depremzede çiftçilere destek oldu hem de sofralarını taze ve doğal ürünlerle buluşturdu.

Deprem bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürettiği bazı yöresel ürünler ise Pazar günleri hariç haftanın 6 günü, Kadıköy Feneryolu’nda ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Dükkânı’nda satışa sunulmaya devam ediyor. Ayrıca satışlardan elde edilen gelirin tamamı da Kadıköy Belediyesi tarafından depremden etkilenen çiftçilere ve kadın kooperatiflerine gönderiliyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bugün de pazar önlüğünü giyerek tezgâhın başına geçti. Deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde çiftçilerin böyle bir desteğe ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Odabaşı, ürünlerinin satılmaması halinde çiftçinin hayatını idame ettirmesinin güç olacağını söyledi.

Odabaşı, bugün dördüncü kez kurulan Deprem Dayanışma Pazarı ilgili şunları söyledi: “Kadın kooperatiflerinden bal, reçel, nar ekşisi, salça gibi ürünler alıyoruz. Şu an deprem bölgesinde bu ürünlerin yeniden üretilebilme şansı yok çünkü her yer enkaz. Bu ürünler enkazlardan kurtarabildikleri ürünler. Bu yüzden bunlardan elde edecekleri gelirler çiftçilerimiz için çok kıymetli. Bugün çiftçilerimizle dayanışmak için pazarımızı dördüncü kez açtık. Deprem bölgesinde, orada gerçekten zor durumda olan, ürünlerini toplamayan çiftçilerimizin ürünlerini alıp Kadıköy Dayanışma Pazarı’nda satışa sunuyoruz. Bugün ürün çeşitlerimiz biraz daha arttı. Burada tezgâhtar olarak belediye personelimiz, müdürlerimiz çalışıyor. Tamamen oradaki çiftçinin ürününü buradaki tüketiciye ulaştırma amacındayız. Buradan elde edilecek her kuruş, bölgedeki çiftçiye gönderiliyor. Orada çiftçilerimizin üretimlerini sürdürebilmesi için destek olmamız gerekiyor. Ben ilgiden çok memnunum. Ama daha da fazla olması gerekiyor ki buradaki ürünleri bitirelim haftaya yeni ürün alabilelim.”