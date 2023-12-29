Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 2024'ün sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Başkan Yüksel; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

"Sevgili büyük ailem Kartal; 2024 yılına adım atarken hem 2023 yılını değerlendirmek, hem de yeni yıl hedeflerimizden bahsetmek istiyorum.

Geride bıraktığımız yılda, Kartallı komşularımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük bir çaba gösterdik. Kartal'da yaşam standartlarını yükseltmek ve günlük hayatta karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak için projelerimizi öncelikli ihtiyaçlara göre hayata geçirmeye çalıştık.

2023 yılı hepimiz için ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek durumunda kaldığımız zor bir yıl oldu. Gıda fiyatlarındaki artış, konut fiyatları ve kiralarındaki artıştan dolayı ortaya çıkan barınma sorunu, artan enerji giderleri derken, hayat pahalılığının zirve yaptığı bir sürecin içindeyiz. Ancak 2023 bize aynı zamanda ne kadar dirayetli, bir araya gelip zorluklar karşısında birlik olabilen bir toplum olduğumuzu da yeniden hatırlattı ve yarınlara dair umut aşıladı.

Hepimizin hissettiği tüm bu ekonomik sıkıntıların belediyemizde sunduğumuz hizmetlere yansımaması için en uygun çözümleri ürettik ve belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak sürmesini sağladık.

Çalışmalarımızı planlarken mahallelerimizdeki sorunları birinci ağızdan dinleyip ortak çözümler üretmek amacıyla komşularımızla sürekli olarak bir araya geldik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızla belirli aralıklarla toplantılar yapmaya devam ettik, esnaf ziyaretleri ve mahalle gezilerine hiç ara vermedik. Komşu İletişim Merkezi aracılığı ile komşularımızın istek ve önerilerini dikkate aldık, şikâyetlerini çözüme kavuşturduk. Yine bu dönemde, Kartal'da çok önemli yatırımlara hep birlikte imza attık; altyapıdan üst yapıya pek çok alanda çok ciddi projeleri hayata geçirdik.

Belediye meclisimizde aldığımız kararlarla kentsel dönüşüm ve imar sorunlarını çözüme kavuşturduk. Hiçbir komşumuzun gece yatağa aç girmemesi için Aşevi ve Gıda Bankası’nı kurarak ihtiyaç sahibi komşularımıza günlük olarak sıcak yemek çıkarmaya başladık. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için Mustafa Necati Etüt Merkezi'ni tamamladık ve eğitime başladık. Sokakta yaşayan canlarımıza dönük veterinerlik hizmetlerimizi daha iyi bir noktaya getirebilmek için bir hayvan hastanesi inşa ettik. Kartal'da her yağmurda ortaya çıkan su taşkınları ve sel baskını sorununu, büyükşehir belediyemizle yaptığımız ortak çalışmalarla sona erdirdik. Kartal'ın tüm mahallelerinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını çok kapsamlı şekilde hayata geçirdik.

2019 yılından bu yana Kartallı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 2023'e veda ederken birçok projeyi tamamladık; birçoğunda ise son aşamaya ulaştık. 2024 yılı da Kartal'da hizmetlerin harıl harıl devam ettiği bir ‘projeler yılı’ olacak. Kartal'daki yürüyüşümüz büyüyerek, güçlenerek, sizlerle birlikte omuz omuza, dayanışma içerisinde Mart'ın sonunu bahar yaparak devam edecek. Kartal'ın gelişmesi, modern ve yaşanabilir bir kent olabilmesi için siz komşularımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2024 yılının ülkemize, milletimize, Kartallı komşularımıza ve tüm insanlığa barış, dayanışma, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Tüm komşularımın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk temenni ediyorum. "