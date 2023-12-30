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Kartal Belediye Başkanı Yüksel Çankırılılar Gecesine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel Çankırılılar Gecesine Katıldı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Çankırılılar buluşmasına katıldı. Başkan Yüksel burada gerçekleştirdiği konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen buluşmada bir de plaket töreni yapıldı. Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Cihan Demirbaş kısa bir konuşma gerçekleştirdikten sonra geceye olan katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Birlik Olmak ve Daha Güçlü Bir Ülke Olmak Gibi Sevdamız Var

Gecede Kartal Çankırılılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından plaket takdim edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel, zor günler geçirdiklerini belirterek “Hem pandemi dönemi hem yaşadığımız depremler, İsrail’in gerçekleştirdiği zulüm, acı veren şehit haberleri, tüm bunları düşününce tadımız kalmadı. Ama bizim birlik olmak ve daha güçlü bir ülke olmak gibi sevdamız var.

Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte bugünlere atalarımızın gayreti ile bir arada olarak geldik. Bu vatan böyle kuruldu ve 100 yıldır bu Cumhuriyet dimdik ayakta ve ayakta kalmaya da devam edecek.

Dört Yıl Önce de Burada Bir Aradaydık, Yarın da Bir Arada Olacağız

Seçimler öncesindeyiz ve mevsim siyaset, ama burada siyaset yapmayacağım. Kartal’da Çankırılı komşularımızın olduğu yerde dostluk var, arkadaşlık var. Bu hemşerilik duygusu, Kartal’da komşuluğu geliştiriyor. Bir ve bir arada olmayı diliyorum. Dört yıl önce de burada bir aradaydık. Yarın da bir arada olacağız” dedi.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından devam eden plaket töreni sonrası, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sahneye çıktı. Sevilen eserleri Çankırılılar için seslendiren sanatçı, sahneye davet ettiği çocuklarla birlikte ‘Çanakkale’ türküsünü seslendirerek geceye veda etti.

Buluşmaya; Başkan Yüksel’in ve başkan yardımcılarının yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Kartal ve Çankırı’dan pek çok sivil toplum kuruluşunun yöneticileri ve Çankırılı vatandaşlar katıldı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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