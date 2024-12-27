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Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den huzurevi sakinlerine yeni yıl ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den huzurevi sakinlerine yeni yıl ziyareti
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, 2025 yılına sayılı günler kala, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ni ziyaret etti.

Ziyaret boyunca tüm yaşlılar ile tek tek ilgilenerek uzun süre sohbet eden Başkan Yüksel, “Yeni yıla girerken huzur, mutluluk ve sağlık dileklerimizi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu ziyaretler, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda gönül bağımızı güçlendiren çok özel anlardır” dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, huzurevi sakinleri de bu özel ilgiden dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e ve ekibine mutluluklarını dile getirdi.

“Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır”

Ziyaret sırasında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, yaşlı bireylerin toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onların hayat tecrübeleri, rehberliği ve geçmişe dair birikimleri bizler için büyük bir hazinedir. Bugün burada olmaktan, kıymetli büyüklerimizle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizlerin yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeyden daha kıymetlidir. Kartal Belediyesi olarak, her zaman yanınızda olduğumuzu ve her türlü ihtiyaçlarınızda sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz," ifadelerini kullandı.

“Bu ziyaretler gönül bağımızı güçlendiren çok özel anlardır”

Başkan Yüksel, yeni yılın yaklaştığı şu günlerde yaşlıların sadece özel günlerde değil, yılın her günü hatırlanması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bugün sizin yaşadığınız bu deneyimler, ileride bizlerin de karşılaşacağı gerçekler olacak. Bu nedenle, sizlere daha güzel bir yaşam sunabilmek ve yanınızda olabilmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

Yeni yıla girerken huzur, mutluluk ve sağlık dileklerimizi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu ziyaretler, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda gönül bağımızı güçlendiren çok özel anlardır."

Ziyaret boyunca Başkan Gökhan Yüksel huzurevi sakinlerinin dileklerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkatle dinleyerek ekibine notlar aldırdı. Ardından güzel dilekler ve temenniler eşliğinde yeni yıl pastası kesildi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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