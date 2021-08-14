Kartal Belediyesi'nden Bozkurt'a yardım eli

Kartal Belediyesi, sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım eli uzattı. 9 araç ve 23 personelden oluşan ekip Bozkurt'a ulaşarak yardım çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekipler, sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki arama, kurtarma ve lojistik faaliyetlerde yer almak üzere önceki gece 9 araç ve 23 personel ile yola çıktı. 1 arazöz, 1 süpürge aracı, 1 kamyonet, 1 mini damperli kamyonet, 1 erzak nakil aracı, 1 su nakil aracı, 1 arama kurtarma minibüsü, 2 adet 4x4 arama kurtarma aracından oluşan ekip, Bozkurt ilçesine ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Bozkurt ilçesine Kartal Belediyesi yardım eli uzattı. Ekipler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İstanbul Kartal'dan 150 koli gıda, 150 çift kişilik yatak ve yastık ile her biri 10 litrelik olan 750 adet damacana su götürdü. Ekiplerin Bozkurt'a ulaşması ile beraber yardım çalışmaları da başladı. Bozkurt’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük ihtiyaç malzemelerini dağıtarak yaralara merhem olan ekipler tarafından, şebeke suyunun kesik olması nedeniyle içme suyu dağıtımının yanı sıra sel nedeniyle eşyalarını kaybedenlere de yastık, battaniye, uyku tulumu ve hijyen hiti olmak üzere yardım yapılıyor.

“Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Yaşanan bu zor günlerin ardından birlik ve dayanışma içinde yardım çalışmalarına destek olacaklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu zor günlerde millet olarak birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel mağduru kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. Tıpkı Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kastamonu, Sinop ve Bartın için de bir olacağız, birlik olacağız. Ekiplerimiz afet bölgelerindeki arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerine destek vermek amacı ile sel felaketinin yaşandığı bölgelere hareket etti. 9 araç ve 23 personel ile çalışmalara destek vereceğiz.” dedi.